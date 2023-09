Beckham, trailer della docuserie sull'icona non solo del calcio

Netflix sta per lanciare un’attesissima docuserie: quella sul mitico David Beckham. Icona del calcio ma anche della moda, dello stile, dell’eleganza e di tanto altro ancora, Beckham sarà protagonista di questa produzione che entusiasma il suo folto stuolo di fan. Sarà composta di quattro parti e si soffermerà sulla carriera e sulla vita personale, comprendendo anche dettagli inediti sul matrimonio con Victoria e sulla sua famiglia. Ecco il trailer e tutte le informazioni sullo show, in arrivo il 4 ottobre



Si intitola in maniera chiara ed eloquente: Beckham. Uscirà il prossimo 4 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

L’ex calciatore inglese sarà protagonista assoluto di questa produzione che entusiasma il suo folto stuolo di fan. La docuserie è composta di quattro parti e si soffermerà sulla carriera e sulla vita personale, comprendendo anche dettagli inediti sul matrimonio con Victoria e sulla sua famiglia in generale, con un focus anche sul suo ruolo di padre.

Icona del calcio ma anche della moda, dello stile, dell’eleganza e di tanto altro ancora, Beckham è un personaggio che interessa praticamente tutti quanti.

In Beckham, il premio Oscar Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green, The Cove - La baia dove muoiono i delfini) e il produttore premiato agli Oscar e agli Emmy John Battsek (Un giorno a settembre, Searching for Sugar Man, Winter on Fire) ottengono un accesso a David Beckham, a sua moglie, alla sua famiglia, agli amici e ai compagni di squadra davvero massimo, per non dire assoluto. La possibilità rara di avere un accesso così eccezionale nella vita e nella quotidianità di un personaggio pubblico del calibro di David Beckham hanno permesso alla produzione di delineare un ritratto intimo assolutamente inedito.

E non è tutto: il ritratto che emerge non è solo quello dell’uomo David e del calciatore Beckham ma anche un ritratto più generale, con un affresco completo della cronaca dello sport del periodo in cui David Beckham ha giocato a calcio, oltre a un ritratto ben definito della cultura delle celebrità.



Una docuserie che mostra i retroscena di un’icona

Beckham mostrerà in quattro episodi i vari retroscena di una star del calcio mondiale che è anche un’icona culturale. David Beckham è una delle figure più note del globo terraqueo ma, benché tutti sappiano chi è, sono pochi quelli che possono dire di conoscerlo veramente. Ciò che farà questa docuserie è appunto permettere al pubblico di entrare nella vita di questo personaggio che ha scritto la storia dello sport così come della moda, dello stile (e del gossip, non dimentichiamocelo) in maniera incredibile.



Lo show condurrà lo spettatore in un viaggio che parte dagli umili inizi di David Beckham, quando viveva assieme alla famiglia d’origine tra la classe operaia di East London. Questa è un'opera che offre un esempio eccezionale di resilienza, determinazione e coraggio. Parla infatti di un uomo che si è costruito totalmente da solo grazie alla sua volontà e alla determinazione,importanti tanto quanto il suo piede (se non di più). Attraverso la sua voglia di vincere e anche combattendo strenuamente per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, David Beckham è diventato quello che è. Ossia un mito.



Come tutte le più grandi storie, non mancheranno alti e bassi, mostrando il rovescio della medaglia, i picchi di successo, di fama, di prestigio e di tutto quanto, senza però mai tralasciare ogni momento importante dell'esistenza di David Beckham, anche in negativo.

Ne esce una vera e propria altalena di emozioni, in un modo molto coinvolgente di narrare la storia sorprendente di uno degli atleti più noti di tutti i tempi.

David Beckham, non “solo” uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi

L’ex calciatore britannico di fama internazionale è globalmente famosissimo non solo per le sue abilità sul campo da calcio ma anche per la sua influenza nella cultura popolare e nel mondo della moda.

Nato il 2 maggio 1975 a Londra, in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera professionistica nel calcio con il Manchester United, dove è diventato uno dei giocatori chiave della squadra durante gli anni '90. Ha vinto numerosi titoli di Premier League e ha contribuito a rendere il Manchester United una delle squadre più forti al mondo. Nel 2003 è stato trasferito al Real Madrid, uno dei club più prestigiosi al mondo, dove ha giocato per quattro stagioni prima di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nella Major League Soccer (MLS) con i Los Angeles Galaxy nel 2007. David Beckham ha rappresentato l'Inghilterra in numerose occasioni, diventando uno dei calciatori più famosi del Regno Unito. Ha partecipato a tre Coppe del Mondo FIFA e a numerose edizioni degli Europei. È noto per la sua abilità nei calci di punizione e per la sua precisione nei passaggi. Ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico nel 2013, ma ha continuato a essere coinvolto nello sport attraverso progetti di proprietà e sviluppo di squadre di calcio.

Icona della moda e dello stile Beckham è diventato una figura di spicco nel mondo della moda e dello stile, sia per il suo look elegante (che deve molto anche allo zampino della moglie, la stilista Victoria Beckham) sia per le campagne pubblicitarie per importanti marchi di moda come Armani. Ha anche lanciato la sua linea di abbigliamento, profumi e prodotti per capelli.

È coinvolto in numerose opere di beneficenza ed è ambasciatore dell'UNICEF. Ha contribuito a sostenere cause come la lotta contro l'HIV/AIDS e la promozione dell'istruzione per i bambini in difficoltà. David Beckham è sposato con Victoria Beckham, ex membro delle Spice Girls, ed è padre di quattro figli avuti con lei.





Potete guardare il trailer ufficiale della docuserie Beckham nel video che trovate sia in testa sia di seguito.

