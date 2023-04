David Beckham e la moglie Victoria ballano a lezione di salsa. VIDEO

L’ex Posh Spice e suo marito partecipano a una lezione di salsa in compagnia della figlia Harper Seven: il video diventa virale Condividi

Victoria e David Beckham tornano a conquistare il pubblico di Instagram. Dopo averli visti insieme in palestra, in vacanza e nella loro stessa casa, ora l'ex Spice Girl e il marito ci regalano uno sguardo alla lezione di salsa che hanno condiviso con la figlia più piccola Harper Seven. Una scena davvero unica nel suo genere, che ha suscitato subito l'interesse dei fan della coppia.

A lezione di salsa con David e Victoria Beckham “Io, David e Harper andiamo a ballare la salsa. David si sta riscaldando nel parcheggio. Non vedo l’ora di vedere la salsa di David Beckham”, così l’ex Posh Spice saluta i suoi follower su Instagram riprendendo il marito che si scalda in un parcheggio sotterraneo, prima di entrare nella sala da ballo per la lezione di salsa che i due hanno deciso di condividere con la figlia Harper. Una volta in sala, Victoria si è subito dimostrata a suo agio con il ritmo latinoamericano, mentre David ha faticato un po’ di più a lasciarsi andare. “Come ti senti?”, ha chiesto l’ex cantante al marito. “Da qui in giù fantastico, da qui in su un po’ rigido”, ha risposto l’ex calciatore ironizzando sulla sua scarsa abilità a muoversi a tempo di musica. Di contro, Victoria Beckham sembra non avere alcun problema con la salsa, anzi. Per l’occasione, l’ex Spice Girls ha indossato un paio di tacchi a spillo altissimi, su cui si è mossa con una sicurezza estrema. “Ho le mie scarpe, sono imbarazzati che indosso i tacchi, ma mostrerò loro come si fa”, commenta pubblicamente l’ex cantante dal suo account Instagram. Ed effettivamente Posh Spice è riuscita ancora una volta a dimostrare di poter fare quello che vuole. Guidati dalla voce sapiente di Micho Valdes, celebre coreografo e ballerino, Victoria e suo marito hanno dato sfoggio delle loro doti da ballerini di fronte a migliaia di follower. approfondimento David Beckham filma la moglie Victoria mentre lei fa esercizi

Le reazioni dei fan È bastato che Victoria Beckham indossasse un paio di tacchi e trascinasse il marito David Beckham a una lezione di salsa per mandare il pubblico in visibilio. "Non giocate con lei, datele il paio di tacchi e una melodia e lei si trasforma. Inoltre, molta musica delle Spice è stata influenzata dal latino. Lei sa quello che sta facendo", commenta uno dei fan che ha visto il video. "Ora è 'Perfect Spice'", scrive un altro, sottolineando come Victoria Beckham riesca in ogni cosa che fa.