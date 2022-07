L’Italia è da sempre una delle mete più ambite per le vacanze dei vip, che apprezzano il nostro Paese per i paesaggi montani e marittimi che offre e per la buona cucina. Tra le star internazionali attualmente in Italia ci sono David Beckham e sua moglie Victoria Adams che, dopo alcuni giorni trascorsi a Venezia, si sono trasferiti nella rinomata Costiera Amalfitana.

Scatti e video dei coniugi Beckham

Da personaggi quali sono, marito e moglie hanno pubblicato sui rispettivi canali Instagram una serie di storie, di foto e di video dei loro momenti di relax in Costiera Amalfitana. Per esempio, possiamo vedere un video scherzoso di Beckham che, probabilmente su uno yacht privato, riprende sua moglie Victoria mentre fa degli esercizi per tenersi in forma. La ex-Spice Girl, inoltre, ha pubblicato una foto del marito, in costume e in perfetta forma, direttamente dal mare di Positano, in procinto di tuffarsi in mare. I due hanno poi scelto di pranzare in un noto ristorante della Costiera Amalfitana, come mostrato da una serie di storie che si possono vedere sul profilo Instagram di David Beckham, che ha elogiato il posto definendolo il “numero uno”. Un pranzo luculliano per la coppia, in uno dei locali più belli con la zona e con vista mare. Se David e Victoria si rilassano con il sole della Costiera Amalfitana, il loro figlio Brooklyn è in vacanza con la neo moglie Nicola Peltz a Portofino, località ligure tra le più rinomate e affascinanti dell’intera regione. I due si sono sposati lo scorso 9 aprile e si stanno godendo quella che, a tutti gli effetti, è la prima vacanza estiva ufficiale da marito e moglie.