David Beckham, in sviluppo una docuserie per Netflix

I vincitori dell'Oscar Fisher Stevens (regista) e John Battsek (produttore) sono stati annunciati come nomi del team di produzione della serie di genere docu dedicata al celebre ex calciatore britannico, oggi dirigente e procuratore sportivo, oltre che imprenditore. Soprannominato anche Spice Boy (nonché Becks) perché marito della Posh Spice, Victoria Adams (ora Beckham) delle Spice Girls. La docuserie è prodotta dallo studio di proprietà di David Beckham

Ormai è ufficiale: vedremo tra poco una docu-serie dedicata a David Beckham. Lo show è in cantiere, prodotto dallo studio dello stesso Beckham per Netflix. Sono stati annunciati tra i nomi del team di produzione i vincitori dell'Oscar Fisher Stevens (regista) e John Battsek (produttore). La serie di genere docu racconterà dell'ex calciatore britannico, dirigente e procuratore sportivo nonché imprenditore soprannominato anche Spice Boy (oltre che Becks) perché marito della Posh Spice, Victoria Adams (ora Beckham) delle Spice Girls. Sarà Fisher Stevens a dirigere, mentre John Battsek produrrà. Il magazine statunitense Variety era stata la prima testata a riportare (ben due anni fa) la notizia che la superstar del calcio e sua moglie Victoria sarebbero stati oggetto di un documentario Netflix da 20 milioni di dollari. Ora arriva innanzitutto la conferma che la serie è effettivamente in sviluppo, in più è stato confermato che il regista di The Cove si occuperà della regia. Oltre a dirigere, Stevens produrrà lo show insieme al produttore del documentario da pelle d'oca (oltre che da Oscar) Searching for Sugarman, John Battsek appunto. Sarà lo stesso studio di produzione di Beckham, ossia Studio 99, a realizzare la docuserie, in associazione con Ventureland di John Battsek. A completare la troupe da chapeau ci sono i montatori Chris King (Amy) e Bjorn Johnson (Don't F**k With Cats) e il direttore della fotografia Tim Cragg (Billie).

“Le indiscrezioni su questo progetto, il cui valore ammonterebbe a 20 milioni di dollari, circolavano già da tempo”, scrive Concetta Desando in un articolo pubblicato in queste ore su IO Donna.

È stato lo stesso ex asso del calcio, 47 anni, ad annunciare che il progetto è effettivamente in cantiere, condividendo su Instagram una carrellata di scatti del suo passato e del suo presente che aggiungono hype all’hype. “Sono entusiasta di confermare che sto collaborando con Netflix su una serie di documentari sulla mia vita e carriera... La serie conterrà archivi inediti, storie non raccontate e interviste con le persone che hanno fatto parte del mio viaggio. La serie è diretta e prodotta dai vincitori dell'Oscar Fisher Stevens e John Battsek”, ha scritto David Beckham nella didascalia a corredo di un gruppo di foto di ieri e di oggi, compreso uno scatto che lo ritrae da bambino.

Come riporta il giornalista K.J. Jossman su un articolo recentemente apparso su Variety, la docuserie è attualmente in produzione ed esplorerà "gli umili inizi [di David Beckham, nato in una famiglia] nella classe operaia a East London, e la spinta e la determinazione che lo hanno portato a diventare uno degli atleti più riconoscibili e amati di tutti i tempi”. Promette anche "filmati d'archivio personali mai visti negli ultimi quarant'anni" e interviste con la famiglia, gli amici e le figure chiave di Beckham nella sua vita, si legge nella presentazione ufficiale dello show.

La docuserie avrà tanti, tantissimi ospiti d’eccezione, dato che conterrà contributi di amici, conoscenti e persone care. E, come ben sappiamo, se c’è una famiglia di Royals inglesi oltre a quella ufficiale di Elisabetta II & Co. quelli sono proprio i Beckham. Ricordiamo inoltre che, battute a parte, David e famiglia sono in ottimi rapporti proprio con i reali di cui sono sudditi. Quindi è possibile che lo show comprenda interviste anche dei regnanti inglesi, chissà... Sebbene i nomi di chi verrà coinvolto non siano stati ancora resi noti, i rapporti strettissimi che hanno con stelle di Hollywood del calibro di Eva Longoria, Tom Cruise, Guy Ritchie ed Elton John fanno pensare a camei davvero sensazionali. In più David e Victoria hanno partecipato ai matrimoni del principe William e del principe Harry, rispettivamente con Kate Middleton e Meghan Markle, di cui sono buoni amici. E, viceversa, al matrimonio del loro figlio maggiore Brooklyn (che ha ha sposato la star di Transformers: Age of Extinction Nicola Peltz, il cui padre è il miliardario Nelson Peltz) la lista delle stelle invitate a cerimonia e ricevimento è lunga come la Walk of Fame... “Non si sa se la stravaganza di tre giorni, che si dice sia costata 4 milioni di dollari, sarà inclusa nel documentario”, scrive K.J. Jossman su Variety.

David Beckham, non solo ex giocatore ma vera e propria icona



Beckham aveva solo 17 anni quando ha cominciato la sua rosea carriera, iniziando nel Manchester United. Per due decenni ha dovuto attaccare mensole su mensole in casa, per appoggiarci sopra i numerosi trofei che le sue indimenticabili vittorie gli hanno assicurato.

È definito quasi all’unanimità uno dei centrocampisti migliori della sua generazione, famoso per l’abilità dimostrata nei passaggi, nei cross e nei calci di punizione. Inoltre detiene un primato: è stato il primo giocatore britannico a vincere campionati in quattro Paesi, ossia Inghilterra, Spagna, Stati Uniti e Francia. Si è ritirato dalla carriera calcistica nel 2013.

Oltre a essere un Vip senza precedenti, la forza di David Beckham è quella di essersi tramutato in un'icona vivente. È un simbolo della moda e dello stile, merito anche della moglie stilista e dotata di un buongusto tale da spazzare via la nomea degli inglesi (che - diceria vuole - non si intenderebbero di fashion come per esempio gli italiani o i francesi). Sia Victoria sia suo marito hanno smentito totalmente questo modo di dire, offrendosi come testimonial perfetti dell’eleganza, del glamour e di una vita impeccabile.

Proprio la vita ineccepibile è l’altra forza di questa coppia: si tratta di coniugi Vip che sono mosche bianche da quanto risultano innamorati, fedeli e affiatati da ormai un quarto di secolo. I due si sono sposati il 4 luglio 1999 e da allora non sembrano mai essere incappati in nessuna crisi coniugale. Anche se, dopo l’annuncio-shock del divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi, ormai non ci stupiamo più di niente…



