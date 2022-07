Victoria Beckham debutta su TikTok e scherza sulle sue cene "posh"

Il video di debutto con la cena “posh”

approfondimento

Dopo aver dato il meglio nel mondo della musica e della moda che conta, Victoria Beckham è decisa a impegnare tutti i suoi sforzi per diventare una TikToker professionista.

A due giorni dall'apertura del suo account ufficiale sulla piattaforma social ha già postato tre video, tutti molto apprezzati e condivisi dagli utenti in rete. A quanto pare, la designer userà TikTok per condividere qualche momento della sua quotidianità dando molto spazio ai contenuti di moda: è ragionevole pensare che l'account sul social sarà un'estensione del suo popolare profilo Instagram che conta oltre trenta milioni di follower.

Ma la Beckham sa che per TikTok dovrà pensare a dei contenuti più leggeri e divertenti e lei non difetta certo in umorismo. Nel suo primo video, prende in giro sé stessa, o meglio, l'immagine che tutti hanno di lei, definita non a caso nella sua ex band “Posh Spice”. “Dimmi che sei Posh senza dirmi che sei Posh”, così esordisce mentre un maggiordomo in alta uniforme si affretta a scoprire per lei una cena a base di pesce e verdure.