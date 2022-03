David e Victoria Beckham, ospiti di Bottura all'Osteria Francescana

Mentre impazza il conto alla rovescia per il matrimonio del loro primogenito , David e Victoria Beckham si godono una cena "ridiculously good" (per citare le testuali parole dell'ex calciatore) presso il ristorante stellato Osteria Francescana, ospiti di Massimo Bottura. Lo chef ha voluto condividere con i fan l'evento e il post con la foto dei celebri coniugi ha già raccolto il pieno di commenti e like su Instagram.

A quanto pare nel menu stellato di Bottura, una degustazione da mille e una notte ha fatto sognare i Beckham e ha visto sfilare sul tavolo (tra le varie portate), delle prelibate tagliatelle al ragù e una carbonara rivisitata immortalata dallo scatto che lo stesso chef ha postato sul suo profilo Instagram. L'ultima prestigiosa visita documentata da Bottura risale allo scorso dicembre quando l'ospite d'eccezione era Beyoncé e in occasione del Natale i due avevano fatto i loro auguri dall'Osteria Francescana con un selfie. Nel corso della cenetta intima di ieri sera, 18 marzo, il commento dell'ex giocatore di Manchester United e Real davanti al piatto firmato da uno degli chef migliori del mondo è stato eloquente: "ridiculously good", e non ha bisogno di traduzioni.

I Beckham si preparano al matrimonio del loro primogenito

Mentre David e Victoria Beckham si preparano...i fan hanno cominciato il conto alla rovescia, mancano infatti circa tre settimane al matrimonio più atteso dell'anno: il 9 aprile Brooklyn Beckham e Nicola Peltz saranno marito e moglie, come sognato. Il lieto evento si sarebbe dovuto svolgere due anni fa, ma a causa della pandemia è stato rimandato. La cerimonia prevede il rito ebraico (la promessa sposina ha origini ebraiche) e verrà officiata alla presenza della famiglia e degli amici più stretti nella lussuosissima villa in Florida. La location scelta dai due futuri sposi, è una incantevole villa con piscina immersa nel verde di un parco immenso di proprietà dei ricchissimi genitori di Nicola, Nelson e consorte. A fare da sfondo all'evento dell'anno, saranno le (romantiche) onde dell'oceano Atlantico su cui si affaccia la tenuta dei Peltz. E mentre Victoria probabilmente indosserà un abito da lei stessa disegnato, papà David ha già fatto alcune prove di outfit come mostra in un post pubblicato su Instagram...