Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, il matrimonio dell'anno si avvicina

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi in aprile con abiti di Valentino

Uniti (anche) dalla passione per la fotografia, i due fidanzatini hanno recentemente posato per la campagna "Between Us" di Pepe Jeans London, confermando la natura di vere e proprie icone fashion. E a proposito di moda, cresce la curiosità per le mise che il fotografo e chef inglese Brooklyn Beckham e l’attrice e regista americana Nicola Peltz sceglieranno per la grande occasione. Tra le indiscrezioni che circolano in rete, una sembra essere ormai certa: a vestire la sposa sarà Valentino. Mamma Victoria Beckham potrebbe decidere di disegnare lei stessa il suo outfit, mentre la sua dolce metà David ha già mostrato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in posa con il padre e il suocero in un famoso atelier di Miami. Una cosa è certa, gli occhi dei fotografi saranno puntati non solo sugli sposi e le rispettive famiglie, ma anche sui celebri ospiti.

la lista degli ospiti

A oggi, non è stata confermata alcuna lista degli ospiti, ma pare abbastanza certo che tra gli invitati ci sarà la top model Gigi Hadid e l'artista Nicole Richie. Probabilmente Gordon e Tana Ramsay, mentre resta in sospeso la conferma di Elton John, grande amico dei coniugi Beckham e padrino di Brooklyn, ma la popstar potrebbe essere impegnata con il suo tour.