Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi in aprile con abiti di Valentino

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, nozze in Valentino

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la coppia si sposerà il 9 aprile e per l'occasione l'attrice indosserà due abiti Valentino. Questo nonostante le precedenti affermazioni della madre di Brooklyn, Victoria, che aveva dichiarato di aver disegnato dei modelli per gli abiti della futura nuora. Inoltre pare che l'esclusiva del matrimonio andrà a Vogue. Il Sun ha anche rivelato che i fratelli minori di Brooklyn, Romeo, 19 anni, e Cruz, 16 anni, saranno i testimoni dello sposo mentre il testimone di Nicola sarà il fratello Brad. Lo spazio per accogliere gli ospiti non mancherà visto che, secondo indiscrezioni, la cerimonia si terrà nella tenuta in Florida da 27 letti del padre milionario di Nicola, Nelson. Non si hanno dettagli ufficiali, ma probabilmente tra gli ospiti illustri ci saranno Gigi Hadid, Nicole Richie e gli amici di famiglia Beckham Gordon e Tana Ramsay. È invece improbabile che il padrino di Brooklyn, Elton John, partecipi alla cerimonia visto che in primavera sarà impegnato nel tour. Una fonte ha detto al Sun: "Comprensibilmente Nicola e Brooklyn vogliono che l'intera giornata sia perfetta e la loro attenzione ai dettagli è piuttosto sorprendente. Ovviamente il denaro non è un problema, ma comunque vogliono che la giornata sia una celebrazione dell'amore, non della ricchezza. Il direttore creativo di Vogue, Sergio Kletnoy, ha fortemente corteggiato la coppia e sembra che otterranno i diritti esclusivi per il matrimonio". Si dice che Nicola sia volata a Roma per le prove degli abiti da sposa e che sia "pienamente supportata" da sua suocera Victoria. L'attrice, che ha indossato un abito di Victoria Beckham per l'annuncio del fidanzamento, probabilmente indosserà un abito dello stilista ed ex Spice Girl durante il ricevimento. Secondo quanto riferito dal Sun, durante le nozze i social media e i telefoni saranno vietati.