Pepe Jeans svela la nuova campagna con Brooklyn Beckham e Nicola Petlz

Il brand inglese presenta la nuova campagna AW 2021 con Brooklyn Beckham, affiancato dalla sua fidanzata, l’attrice e regista americana Nicola Peltz. "Just Us" celebra il potere dello stare insieme con l’iconico stile Pepe Jeans.

Una delle coppie ( FOTO ) più autentiche della propria generazione, Brooklyn Beckham e Nicola Petlz , condivide il loro legame speciale con immagini e video che illustrano il potere più forte dello stare insieme. Brooklyn e Nicola indossano alcuni dei capi simbolo della collezione Autunno/Inverno 2021, come quelli iconic denim: per lui insieme alla t-shirt con il signature logo Pepe Jeans London, per lei con la giacca Perfecto Eco-Leather e con il piumino dalla stampa all-over. Lanciata su tutti i canali del brand dal 16 settembre 2021, le immagini e i video della campagna saranno sulle property ufficiali Pepe Jeans per tutta la stagione.

l'intervista a Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

approfondimento

Lo Speciale MODA di Sky Tg24

Qual è stata la cosa migliore dello stare insieme sul set?

Nicola: Passo tanto tempo sul set e spesso per me è solo lavoro, invece questa volta farlo con Brooklyn mi ha fatto sentire come se stessimo lì solo per divertirci insieme ed essere creativi insieme.

Brooklyn: Per me la cosa migliore con Nicola è stata essere capaci di essere noi stessi di fronte ai fotografi Luigi e Iango. È stato uno shooting stimolante e con una bellissima atmosfera, veramente un grande divertimento.

Qual è il tuo capo preferito della collezione AI 2021 Pepe Jeans London?

Brooklyn: Io sono il classico tipo jeans e t-shirt. E mi piace molto il giubbino in denim.

Nicola: I miei due preferiti sono il denim a vita bassa e anche il cappellino baseball PJL.

Descrivi il perfetto paio di jeans.

Brooklyn: Comodo, strappato, e facile da indossare ogni giorno.

Nicola: Amo i denim a vita bassa, a zampa o bootcut. Il mio film Lola James è ambientato nei primi anni 2000 e credo di essere bloccata a quel periodo a livello di moda.

Descrivetevi in tre parole.

Brooklyn: Nicola è dolce, smart e sexy.

Nicola: Le tre parole con cui mi piace descrivere Brooklyn sono gentile, talentuoso e amorevole.

Completate la frase…. JUST US per me significa…

Brooklyn: Fare ciò che ci piace.

Nicola: Amore incondizionato = Just us.