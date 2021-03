Moda, Brooklyn Beckham firma la nuova campagna di Pepe Jeans London

Il primogenito figlio del calciatore David e della ex cantante delle Spice Girls stilista affermata, firma la nuova campagna Wiser Future di Pepe Jeans London che viene lanciata in concomitanza con il World Water Day 2021

A soli 22 anni Brooklyn Beckham ( Brooklyn Beckham si sposa con la fidanzata Nicola Anne Peltz: le foto della coppia ), modello oltre che fotografo, primogenito figlio del calciatore David e della ex cantante delle Spice Girls stilista affermata Victoria, 22 anni, firma la nuova campagna Wiser Future di Pepe Jeans London che viene lanciata in concomitanza con il World Water Day 2021, la Giornata mondiale dell'Acqua il 22 marzo).

approfondimento

Attraverso immagini ideate e "auto-scattate" da Brooklyn Beckham, e con il video di Zhamak Fullad, la campagna gioca con i riflessi creati dagli specchi in vari scenari, e vede come protagonisti i jeans del marchio nato nella iconica Portobello Road nel 1973 con una innovativa e rivoluzionaria tecnologia di lavaggio del denim che riduce drasticamente l'uso dell'acqua, usando soltanto un bicchiere d'acqua per il processo di decolorazione di un paio di jeans (invece dei 16 litri di un lavaggio tradizionale) e zero sostanze chimiche tossiche. Nelle immagini della campagna Wiser Future pubblicate il 22 marzo il fotografo Brooklyn Beckham in spiaggia, che realizza degli autoscatti attraverso uno specchio frameless che riflette la magnificenza dell'oceano. E lui stesso indossa il denim ecosostenibile.