Dexter: Original Sin, la serie tv rinnovata per la seconda stagione

Dexter: Original Sin, la serie tv prequel sul serial killer Dexter Morgan, ambientata 15 anni prima degli eventi della serie originale Dexter, è stata rinnovata per una seconda stagione su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Le date di produzione saranno svelate a breve. Ancora una volta il creatore, showrunner e produttore esecutivo sarà Clyde Phillips, il narratore sarà Michael C. Hall (che aveva interpretato Dexter nella serie originale) e il protagonista sarà Patrick Gibson. Nel frattempo, Phillips è impegnato nella produzione di Dexter: Resurrection, una continuazione di Dexter: New Blood che uscirà in estate. Presto un secondo spin-off prequel potrebbe allargare ancora il franchise, Trinity Killer con John Lithgow.