Dexter: Original Sin, il trailer e cosa sapere della serie tv

I dieci episodi dello show prequel con Patrick Gibson nei panni del giovane serial killer usciranno il 13 dicembre su Paramount+. Nel cast anche le guest star Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey, mentre l'originario protagonista Michael C. Hall tornerà sotto forma di voce interiore

È uscito il trailer di Dexter: Original Sin, la serie tv prequel con Patrick Gibson nei panni del giovane serial killer Dexter. I dieci episodi usciranno il 13 dicembre su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q). Ambientato a Miami nel 1991, lo show segue Dexter mentre si trasforma da studente a serial killer vendicatore. Secondo la sinossi ufficiale, “quando i suoi impulsi assetati di sangue non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, Harry (Christian Slater), adotta un codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel radar delle forze dell’ordine. Per rendere le cose più complicate, Dexter deve bilanciare i suoi affari extralegali con un nuovo tirocinio forense presso il dipartimento di polizia della metropolitana di Miami”.