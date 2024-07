Michael C. Hall sta per tornare nei panni di Dexter Morgan , il medico serial killer di Miami, nella nuova serie sequel Dexter: Resurrection, che sarà ambientata ai giorni nostri e che uscirà nell’ estate 2025 in esclusiva su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La notizia arriva dal Comic-Con di San Diego . “Siamo entusiasti di vedere il brillante Michael C. Hall riprendere il suo ruolo iconico di Dexter Morgan nella serie di maggior successo di sempre di Showtime”, ha detto Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global. “Mentre Dexter: Resurrection piacerà a decine di milioni di fan di lunga data, Dexter: Original Sin introdurrà un’intera nuova generazione di spettatori in questa serie iconica iniziando dall’inizio, cosa che sicuramente soddisferà ugualmente il pubblico esistente”.

IL PREQUEL DEXTER: ORIGINAL SIN

Michael C. Hall è anche il narratore della serie spin off prequel in dieci episodi Dexter: Original Sin, ambientata nel 1995, 15 anni prima della serie originale, e in uscita nel dicembre 2024. Patrick Gibson interpreta il giovane protagonista, Christian Slater il padre Harry, Molly Brown la sorella adottiva Debra, Patrick Dempsey il capitano della squadra omicidi di Miami Aaron Spencer e Sarah Michelle Gellar il capo di Dexter. Lo show segue il protagonista nel passaggio da studente a serial killer vendicatore. “Quando i suoi impulsi assetati di sangue non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare ad incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre Harry, adotta un codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter poiché inizia uno stage forense presso il dipartimento di polizia della metropolitana di Miami”. La serie originale di Dexter era durata otto stagioni a partire dal 2006, mentre nel 2020, Hall era tornato per una serie limitata di dieci episodi intitolata Dexter: New Blood.