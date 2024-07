Fantastic Four: First Steps, cosa ha mostrato il primo filmato Marvel

Mister Fantastic tiene una lezione sull’esistenza del Multiverso a una classe annoiata. La squadra di supereroi vola a bordo della Fantasticar. La Cosa partecipa a un dating show nei panni di un misterioso concorrente. Il malvagio Galactus scruta il mondo attraverso le vetrate di un grattacielo. Sabato 27 luglio, il Marvel Cinematic Universe ha mostrato al San Diego Comic-Con un primo assaggio e il titolo del nuovo reboot diretto da Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps. Il filmato, ricco di scene pre-produzione in vivaci toni blu e arancioni, ha riprodotto lo stile della pellicola in arrivo. “Stiamo facendo un retro-futuro anni Sessanta. Syd Mead è stato un’ispirazione. Gli anni Sessanta, per me, riguardano l’ottimismo”, ha spiegato il regista, citando l’influente designer. “Adoro i Fantastici Quattro. Adoro il loro potere. Vogliamo essere fedeli ai fumetti, ma vogliamo essere fedeli alla vita”. Le novità annunciate all’evento includono l’autore della colonna sonora, che sarà Michael Giacchino, la produzione del film, che inizierà molto presto, e le avventure dei supereroi, che approderanno nei cinema americani il 25 luglio 2025. Il cast comprende gli attori Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards, meglio noto come Mister Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Susan Storm, meglio nota come Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm, meglio noto come Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm, meglio noto come La Cosa, che hanno partecipato tutti al San Diego Comic-Con. Gli altri interpreti sono Julia Garner nei panni di Silver Surfer, Ralph Ineson nei panni di Galactus e Paul Walter Hause, Natasha Lyonne e John Malkovich in ruoli ancora mantenuti sotto riserbo.