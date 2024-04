Fantastici Quattro, nel cast Julia Garner che interpreterà Shalla-Bal

La notizia è stata data dapprima dal magazine americano Deadline, dopo di che è stata rapidamente ripresa da tutti i media statunitensi. Matt Shakman (WandaVision, Monarch: Legacy of Monsters) dirigerà Fantastic Four, la cui sceneggiatura è di Josh Friedman, Jeff Kaplan, Ian Springer ed Eric Pearson. È previsto che la produzione del film inizi questa estate, con un'uscita programmata della pellicola per adesso fissata al 25 luglio 2025.

Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer interpretata da Julia Garner

Il Silver Surfer è stato precedentemente interpretato da Doug Jones e doppiato da Laurence Fishburne in I Fantastici 4 e Silver Surfer (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer), il film di supereroi del 2007 diretto da Tim Story e basato sui personaggi dei fumetti della Marvel Comics creati da Stan Lee e da Jack Kirby.

Julia Garner, classe 1994, è un’attrice statunitense nota per il ruolo di Ruth Langmore nella serie televisiva Ozark (dove ha recitato insieme a Jason Bateman e Laura Linney). Per la sua interpretazione di Ruth Langmore ha ottenuto il plauso della critica e la vittoria di tre Premi Emmy e un Golden Globe come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, ricevendo inoltre candidature allo Screen Actors Guild Award e al Critics' Choice Television Awards.

Nel 2020 ha replicato il successo ottenuto con l’interpretazione di Langmore recitando nel film The Assistant di Kitty Green, grazie a cui ha ricevuto una candidatura agli Independent Spirit Awards.

L'anno scorso la coppia Garner attrice e Green regista ha lavorato di nuovo insieme per The Royal Hotel, che Julia Garner ha anche prodotto attraverso il suo banner di produzione Alma Margo.

Garner è prossima a recitare in Wolf Man di Leigh Whannell, sul cui set affiancherà Christopher Abbott. La vedremo anche nel thriller psicologico Apartment 7A della Paramount, prodotto da John Krasinski.

Come fa sapere Variety, Julia Garner è rappresentata da UTA e LBI Entertainment.