Concerto Primo Maggio a Roma, le nostre pagelle. IN AGGIORNAMENTO

La pioggia non placa l'entusiasmo ma rallenta la festa di questo concertone che per la prima volta trasloca da Piazza San Giovanni al Circo Massimo

L'illusione di qualche raggio di sole e poi il preannunciato diluvio che ha subito annacquato le tecnologie del Primo Maggio (SEGUI LA DIRETTA) per antonomasia, quello che per la prima volta ha traslocato da Piazza San Giovanni al Circo Massimo. A esorcizzare Giove Pluvio, il wi-fi che non funziona e la voglia di musica ci ha pensato Ermal Meta con una sua struggente versione di Halleluja. E, miracolo, sole fu! E le pagelle iniziano.



BLOOM - VOTO 5/6

E' la super band costruita intorno a Giusy Ferreri, che con la sua voce graffia sempre ma la performance del Primo Maggio non convince. Ci metto il beneficio del rodaggio.



COR VELENO - VOTO 7

Noemi li ha definiti i portatori dei primi sogni di una generazione. Quel che è certo è che trasmettono una scossa di calore al Circo Massimo. Bella lezione di Rap!



GIGLIO - VOTO 8

Non conoscerla è delittuoso. E' una delle cantautrici più complete e vocalmente feroci della sua generazione. Santa Rosalia è un brano che ci farà compagnia a lungo. A lei la vittoria dell'1MNEXT2024.



MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE - VOTO 7/8

La delicatezza, finalmente. E la gentilezza di un mazzo di margherite. Di bianco vestiti donano una sensazione sublunare alla loro rappresentazione. Bravissimi!