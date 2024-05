Concerto Primo Maggio, il discorso di BigMama: "Fallire è prezioso"

"Sapete quanti pezzi miei non sono andati bene? Quanti video pubblicati sono stati poi visti da quattro gatti? Sapete quanti contest ho perso? Sapete quanti live ho fatto con 15 persone sotto il palco? Sapete quante volte sono stata scavalcata da altri? Sapete quante altre volte mi succederà?": queste le parole che BigMama ha regalato al pubblico presente a un Circo Massimo bagnato dalla pioggia, in occasione del Concerto del Primo Maggio (LA DIRETTA).

Il discorso di BigMama al Concertone

BigMama ha condotto l'opening del Concertone, ha presentato i cantanti sul palco con Ermal Meta e Noemi, ha infiammato il Circo Massimo con un mash-up di Work bitch di Britney Spears e Fa strano, ha intonato Cento occhi e La rabbia non ti basta. Ma, soprattutto, ha emozionato. Con le sue parole, e con un discorso che parla di fallimenti. "Ragazzi, sbagliare è umano, fallire è prezioso. Sarà l'ambizione a muovere il mondo. Credere nei propri sogni salva", ha esordito. "Non mollare, non ti arrendere, devi farcela a tutti i costi... Siamo bombardati da questi messaggi, che ci portano a pensare che i voti debbano essere sempre alti. Siamo figli di questa generazione che ha paura di non farcela. Sbagliare non è mai qualcosa di umano, la media deve essere altissima. E ogni volta l'errore è rosso e si trasforma in imbarazzo. Ma il fallimento è qualcosa di prezioso, ti fa ragionare". Perché fallire è prezioso? Perché, per superarlo, devi appellarti alla tua forza interiore. Devi perseverare, stringere i denti, e crederci forte. Anche a BigMama è successo, quando nessuno voleva ascolare le sue canzoni. Ma la passione per la musica era più forte, di quei giudizi e pregiudizi. Ed era il motore di quei sogni oggi diventati realtà.