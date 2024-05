Il Concertone dell’1 maggio comincia sotto la pioggia, costringendo i Bloom - capitanati da Giusy Ferreri - a lasciare momentaneamente il palco. Al loro posto, Ermal Meta. Che, abbandonati per un attimo i panni del conduttore, suona dal vivo un’emozionante versione di Hallelujah di Leonard Cohen

Concerto Primo Maggio, black out in apertura per la pioggia. Poi si comincia. DIRETTA