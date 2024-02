Billboard Global 200, 4 cantanti di Sanremo nella classifica mondiale

Musica

I look più belli visti al Festival di Sanremo 2024. FOTO

La 74esima edizione della kermesse ha rafforzato l'idea, già diffusa negli ultimi anni, che i look rappresentino una parte importante del giudizio complessivo sul singolo cantante in gara. Gli abiti, che di per sé contribuiscono a dare corpo alla presenza scenica dell'artista, spesso spiegano il senso della canzone e aiutano a costruire un'immagine ben definita del performer che, sera dopo sera, entra sempre di più nel cuore del pubblico. Ecco i nostri momenti moda preferiti A cura di Vittoria Romagnuolo

Il Festival di Sanremo 2024 è stato una enorme vetrina globale di stile, importante per capire lo stato della moda oggi e per dare lustro e visibilità alla creatività Made in Italy. Lorella Cuccarini, co-conduttrice per una sera, ha scelto di omaggiare la moda italiana attraverso una serie di precise scelte d'archivio finalizzate a magnificare il genio degli stilisti di ieri. Tra gli altri, la showgirl ha scelto un abito da sera di Gianfranco Ferrè dei primi del Duemila, magnifico ancora oggi, uno dei più belli visti nella quarta serata

Momenti di spettacolo rafforzati dalla moda. Ecco Giorgia al microfono sui suoi più grandi successi vestita come una stella di Broadway con un accattivante look mannish Dior