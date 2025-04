L'Odissea alle Eolie, autorizzate riprese del kolossal epico di Nolan

Via libera ai ciak del nuovo film firmato dal regista premio Oscar per Oppenheimer. Il cineasta inglese approda a Basiluzzo e Pietra del Bagno, quindi la nuova ambiziosa opera cinematografica del regista di Memento potrà contare su alcuni tra i paesaggi più spettacolari del Mediterraneo. Il progetto, seguito nella sua fase esecutiva dalla casa di produzione Wildside, ha superato il vaglio della Commissione tecnica regionale, ottenendo così il nulla osta ambientale che consente l’avvio delle attività di set



Le Eolie hanno detto sì: nelle scorse ore sono state finalmente autorizzate le riprese cinematografiche per il film L'Odissea di Christopher Nolan alle Eolie.

Via libera quindi ai ciak del nuovo attesissimo kolossal firmato dal regista premio Oscar per Oppenheimer. Il cineasta inglese approda a Basiluzzo e Pietra del Bagno, quindi la nuova ambiziosa opera cinematografica del regista di Memento potrà contare su alcuni tra i paesaggi più spettacolari del Mediterraneo. Il progetto, seguito nella sua fase esecutiva dalla casa di produzione Wildside, ha superato il vaglio della Commissione tecnica regionale, ottenendo così il nulla osta ambientale che consente l’avvio delle attività di set. Giunge finalmente la notizia che c'è l’autorizzazione ufficiale per le riprese in due suggestive location delle isole Eolie: lo scoglio di Pietra del Bagno e la piccola isola di Basiluzzo. Questi luoghi renderanno The Odyssey ancora più spettacolare, c’è da scommetterci.

Il sì della Regione: tutela e promozione del territorio A firmare il decreto che autorizza la presenza della troupe è stata Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, che ha ribadito l'impegno della Regione Siciliana nel sostenere grandi produzioni internazionali. "Così come avevamo già fatto per le riprese sull'isola di Favignana, nelle Egadi, abbiamo agito con la massima celerità perché come Regione sosteniamo queste iniziative internazionali che danno lustro alla nostra Sicilia", ha detto Savarino ai microfoni dell'Ansa. "Abbiamo, ovviamente, stabilito delle regole e posto dei limiti, nel rispetto della flora e della fauna delle aree interessate, e vigileremo sul loro rispetto, ma sono certa che da questo progetto deriveranno importanti ricadute per le Eolie in termini di flussi turistici e quindi di crescita economica, oltre agli effetti positivi che avremo per la valorizzazione del territorio. Prossimamente, gli spettatori di tutto il mondo potranno guardare alcune delle eccezionali bellezze del nostro patrimonio naturale". Le parole dell'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente della Regione Sicilia fanno emergere una chiara strategia di valorizzazione del patrimonio naturale attraverso il cinema, con l'intento di rendere la Sicilia protagonista nel panorama audiovisivo globale.

Equilibrio tra cinema e natura Se da un lato c'è entusiasmo per la visibilità che The Odyssey potrà offrire ai paesaggi eoliani, dall'altro le istituzioni hanno imposto regole ben precise per garantire la protezione dell'ecosistema. "Abbiamo, ovviamente, stabilito delle regole e posto dei limiti, nel rispetto della flora e della fauna delle aree interessate, e vigileremo sul loro rispetto", queste le parole di Savarino, rimarcando la necessità di coniugare promozione e tutela ambientale. Il compromesso tra sviluppo culturale e salvaguardia della biodiversità è al centro di questa operazione.

Le Eolie nel mondo grazie a Nolan Con ogni probabilità, le spettacolari riprese effettuate tra Pietra del Bagno e Basiluzzo raggiungeranno un pubblico globale, contribuendo a un rinnovato interesse turistico per l'arcipelago. "Sono certa che da questo progetto deriveranno importanti ricadute per le Eolie in termini di flussi turistici e quindi di crescita economica, oltre agli effetti positivi che avremo per la valorizzazione del territorio", ha affermato Giusi Savarino. Un'opportunità preziosa, dunque, non solo per l'industria cinematografica, ma anche per l'economia locale e l'immagine internazionale delle isole. Prossimamente, gli spettatori di ogni parte del mondo avranno la possibilità di ammirare, sul grande schermo, alcune delle meraviglie naturali più affascinanti della Sicilia, cornice ideale per un'avventura epica come quella che Nolan si appresta a raccontare.

Christopher Nolan riscrive l'epica di Ulisse per il grande schermo La nuova sfida cinematografica di Christopher Nolan affonda le radici in uno dei pilastri della cultura occidentale: l'Odissea di Omero. L'opera, che da secoli incanta lettori e studiosi, viene ora reinterpretata dal regista britannico con un ambizioso adattamento destinato a trasformare l'antico mito in un'esperienza visiva senza precedenti. Al centro del racconto, il viaggio di ritorno di Ulisse a Itaca dopo la guerra di Troia, un percorso costellato di ostacoli, figure leggendarie e prove al limite dell'umano.