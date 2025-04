The Odyssey, Tom Holland nei panni di Telemaco in nuove foto dal set

L’attore britannico è irriconoscibile durante le riprese del kolossal mitologico diretto da Christopher Nolan. Nuove immagini mostrano la star in una veste completamente inedita: Holland, noto per il ruolo di Spider-Man nella saga Marvel, abbandona la tuta da supereroe per calarsi nei panni del figlio dell’eroe greco Ulisse, interpretato da Matt Damon

Nelle ultime ore sono approdate in rete alcune immagini che arrivano dal set del film The Odyssey in cui vediamo Tom Holland nei panni di Telemaco.

L’attore britannico è irriconoscibile sul set del kolossal mitologico diretto da Christopher Nolan. I nuovi scatti condivisi su X (ex Twitter) nelle scorse ore, che giungono direttamente dai luoghi di ripresa della pellicola (e che trovate in fondo a questo articolo), mostrano la star in una veste completamente inedita: Holland, noto per il ruolo di Spider-Man nella saga Marvel, abbandona la tuta da supereroe per calarsi nei panni del figlio dell’eroe greco Ulisse, interpretato da Matt Damon.

Questo nuovo Tom Holland appare solenne e regale, pronto a immergersi in un racconto che affonda le radici nella mitologia classica.



Ricordiamo che Holland, che già recitò in The Impossible del 2012, è diventato noto dal 2016 per il suo ruolo di Peter Parker/Spider-Man, appunto.



Potete guardare le immagini dal set di The Odyssey che mostrano Tom Holland nei panni classici di Telemaco nei tweet che trovate in fondo a questo articolo.