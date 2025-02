The Odyssey, a Favignana scelte comparse locali per il film di Nolan

Il comune insulare che fa capo a Trapani è sotto i riflettori: l'isola diventa il cuore del kolossal del regista premio Oscar. La perla delle Egadi è stata scelta dal cineasta come una delle location per la sua nuova opera ispirata al poema omerico. Entusiasmante è il coinvolgimento della popolazione locale: centinaia di abitanti dell'isola e delle zone limitrofe sono stati selezionati come comparse, trasformando la pellicola in qualcosa che non solo racconta il mito, ma che porta con sé l’anima della Sicilia

Si tratta inoltre di un’enorme opportunità per la comunità locale, e l’impatto economico è già evidente: alberghi, ristoranti e attività commerciali stanno registrando il tutto esaurito, con la presenza di attori, tecnici e troupe cinematografica. Favignana si prepara a vivere un’esperienza senza precedenti. Con un budget imponente di 250 milioni di dollari, la produzione porterà sull’isola un cast stellare e un’onda di opportunità economiche per la comunità locale.

Favignana, il meraviglioso comune insulare che fa capo a Trapani, è sotto i riflettori grazie al nuovo film di Christopher Nolan, l'attesissimo The Odyssey . L’isola diventa infatti il cuore del nuovo kolossal firmato dal regista premio Oscar di Oppenheimer. La perla delle Egadi è stata scelta dal celebre cineasta britannico come una delle location principali per la sua nuova opera ispirata al poema omerico.

Le riprese si svolgeranno in alcuni degli angoli più spettacolari dell’isola, tra cui Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e il Castello di Santa Caterina, luoghi già noti per la loro straordinaria bellezza paesaggistica.

Le riprese a Favignana inizieranno a marzo 2025 e dureranno circa un mese, per poi proseguire tra il Regno Unito e il Marocco. La produzione è affidata a Wildside, società controllata da Fremantle, mentre il film è prodotto dalla Syncopy di Nolan ed Emma Thomas per Universal Pictures. L’uscita nelle sale è prevista per luglio 2026, e l’aspettativa è quella di un’opera grandiosa, capace di coniugare la visionarietà del regista con la potenza narrativa del mito omerico.

La perla del Mediterraneo meta del turismo cinematografico

L’arrivo di una produzione di questa portata potrebbe segnare un cambiamento epocale per Favignana, non solo come set temporaneo, ma come destinazione turistica permanente per gli appassionati di cinema.

Come è accaduto in passato con altre grandi produzioni girate in luoghi iconici, l’isola potrebbe beneficiare di un nuovo afflusso di visitatori affascinati dalla magia del cinema e dalla bellezza naturale del territorio.

L’allora sindaco di Favignana, Francesco Forgione, aveva espresso grande entusiasmo per la scelta dell’isola come location: “Per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità egadina, è un grande orgoglio che l’isola di Favignana sia stata scelta come location per le riprese del nuovo film di Christopher Nolan”, aveva dichiarato il primo cittadino. “Questa scelta rappresenta un’opportunità straordinaria, non solo per la presenza sull’isola di centinaia di operatori al di fuori del periodo di maggior afflusso turistico, ma anche perché un kolossal diretto da uno dei registi più importanti al mondo darà una visibilità senza precedenti a Favignana e all’intero arcipelago”.

Queste parole sono state espresse non molti giorni fa, tuttavia Francesco Forgione da pochi giorni non è più sindaco di Favignana poiché il Consiglio comunale ha sancito la fine dell’amministrazione da lui guidata, con una mozione di sfiducia nei suoi confronti che è stata approvata.

Comunque sia, grazie a The Odyssey Favignana entra ufficialmente nella storia del cinema, pronta a brillare sul grande schermo in un film che promette di essere un evento cinematografico epocale.