The Odissey, il nuovo film di Nolan sarà epico (letteralmente)

Come già accaduto con Oppenheimer, Nolan sta riunendo un cast di altissimo livello per The Odissey, un ensemble che annovera nomi di primo piano del panorama hollywoodiano. Tra i protagonisti confermati troviamo Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Damon torna quindi a collaborare con Nolan dopo aver interpretato il tenente generale Leslie Groves in Oppenheimer e aver avuto un ruolo minore in Interstellar.

Robert Pattinson, invece, è stato uno dei protagonisti di Tenet, dove ha recitato accanto a John David Washington.

Per quanto riguarda Anne Hathaway, l’attrice è già veterana nei film di Nolan, dato che ha interpretato Catwoman in Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno e un’astronauta in Interstellar.

Per Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron, invece, si tratta della prima collaborazione con il regista britannico. Holland e Zendaya, coppia anche nella vita reale, torneranno a condividere lo schermo dopo i film di Spider-Man.