Sotto le foglie, cosa sapere sul film di François Ozon

Ozon sottolinea il contrasto tra la serenità dei luoghi e il tormento interiore dei protagonisti, che affianca a sfumature anche irreali, come la visione di un fantasma. Tuttavia, il regista non giudica mai i personaggi. La scena iniziale del film si svolge in chiesa, mentre il parroco commenta un passo del Vangelo su Maria Maddalena, che unge e asciuga i piedi di Gesù con i propri capelli. “Avevo voglia di mescolare le difficoltà dell'invecchiare a un aspetto thriller nella narrazione, partendo dal presupposto di lasciare alcuni elementi e molti non detti fuori campo per permettere allo spettatore di farsi il proprio film e di formulare la propria interpretazione sul comportamento di Michelle o di Vincent”, ha dichiarato Ozon. “Spesso la vita ci offre inavvertitamente la possibilità di realizzare i nostri desideri più profondi e più segreti. Abbiamo la tendenza a santificare e idealizzare le persone anziane, a dimenticare che hanno vissuto un'esistenza più complessa di quanto sembra, che sono state giovani, che hanno una sessualità, un inconscio”, ha proseguito. “Volevo far percepire tutta l'ambiguità del bisogno di Michelle di rivedere il proprio nipote. Nulla è del tutto chiaro o volontario nelle sue azioni: sono influenzate dalle circostanze, dalla casualità, dall'immanenza. Volevo anche che il film ci spingesse a interrogarci sui nostri comportamenti, sulle nostre reazioni quando un nostro caro è sospettato di aver commesso un atto che disapproviamo, ma al quale non abbiamo assistito. Il dubbio si insinua. Fino a che punto siamo disposti a proteggerlo”.