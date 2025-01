L'Odissea, il cast del nuovo film di Christopher Nolan. FOTO

3/12 ©Webphoto

Matt Damon è uno degli attori più affermati di Hollywood e ha già collaborato con Nolan in Interstellar e Oppenheimer. Con una carriera costellata di successi, ha brillato in film come The Martian e la saga di Jason Bourne. La sua presenza in The Odyssey aggiunge ulteriore prestigio al progetto

The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan sarà epico (stavolta anche letteralmente)