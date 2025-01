Zendaya e Tom Holland, tatuaggio coordinato prima del fidanzamento

I tatuaggi: una piccola iniziale coordinata per entrambi

Zendaya e Tom Holland hanno voluto disegnare sulla pelle qualcosa che richiami il loro amore, nello specifico, le iniziali dei loro nomi, delle piccole lettere dallo stile coordinato: l'iniziale di Holland per Zendaya, l'iniziale del nome di lei per lui.

I fan dell'attrice di Dune hanno notato subito il tatuaggio sulla pelle dell'attrice appena lei si è messa in posa sul red carpet dei Golden Globes (LE FOTO). Del resto la scelta dell'abito lasciava la parte del corpo leggermente scoperta - vale a dire che l'attrice non ha fatto nulla per nascondere il suo nuovo tatuaggio.

Il tatuaggio di Zendaya è una piccola T, l'iniziale del nome di Holland, disegnata sul fianco, di poco sotto l'ascella.

La tatuatrice di Boston che si è occupata di realizzarlo, ha confermato che L'attore di Spider-Man ha richiesto, a sua volta, una piccola Z all'altezza del torace.

I due attori, che si frequentano dal 2021, hanno compiuto il gesto romantico prima della fine dell'anno e prima del fidanzamento che è avvenuto in forma privata e che è stato confermato da una fonte a TMZ.

I tatuaggi come simbolo di un amore profondo non sono rari nel mondo delle celebrità.

Senza andare troppo indietro nel tempo ripercorrendo esempi famosissimi, come il celebre "Winona Forever" che Johnny Depp si fece tatuare quando era innamorato di Winona Ryder negli anni Novanta (tatuaggio che poi lui fece modificare quando la storia finì), possiamo citare Jennifer Lopez e Ben Affleck che, in occasione del loro primo San Valentino da sposati, hanno aggiunto ai loro corpi tatuaggi coordinati.

I "Bennifer" mostrarono i loro nuovi pegni d'amore sui social. Adesso che sono a un passo dal divorzio, resta da capire che fine faranno fare a quei disegni che, simbolicamente, avrebbero dovuti legarli per sempre.