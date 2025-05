Bad Bunny da record: venduti 2,6 milioni di biglietti del tour

Bad Bunny ha venduto oltre 2,6 milioni di biglietti per il suo prossimo tour mondiale, che conta ben 54 date. La tournée, dal titolo Debí Tirar Más Fotos, è stata annunciata solo a inizio maggio. Ma si parla già di numeri da record.

Numeri impressionanti

I biglietti per il tour mondiale di Bad Bunny, promosso da Live Nation in collaborazione con Rimas Nation, sono sbarcati online il 9 maggio. A Città del Messico, erano oltre 4 milioni gli utenti collegati per aggiudicarsene uno: mai, in Messico, si erano visti numeri così. In poche ore, le sei date all'Estadio GNP Seguros sono andate sold-out. Così come sono andati sold-out i concerti in tre stadi della Colombia, e lo show in Costa Rica. Inoltre, Bad Bunny è diventato il primo artista latino a registrare il tutto esaurito in Italia (il 17 e 18 luglio 2026 sarà all'Ippodromo Snai La Maura di Milano), in Polonia, in Portogallo e in Francia. E, prima di lui, nessun artista latino aveva venduto così tanti biglietti in Svezia e nel Regno Unito, secondo un rapporto di Pollstar. In Europa, il rapper portoricano mancava dal 2019.