Bad Bunny, raddoppia il concerto a Milano del 2026 con una nuova data

È stato proprio il rapido esaurimento dei biglietti per il primo concerto milanese, previsto il 17 luglio 2026, a spingere Bad Bunny ad annunciare ufficialmente una seconda data (in fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso nelle scorse ore dall’account di Instagram di Indipendente Concerti, che organizza i due live del musicista portoricano nel nostro Paese). Anche il nuovo show si terrà all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano, fissato per il giorno successivo, il 18 luglio 2026. Una scelta dettata dalla grande richiesta del pubblico italiano, pronto ad accogliere l’idolo del latin pop per una doppia serata all’insegna di musica, spettacolo e carisma travolgente.

Milano protagonista del tour mondiale “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” Il nuovo tour di Bad Bunny, intitolato “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, partirà il 21 novembre 2025 dalla Repubblica Dominicana e attraverserà diverse nazioni del continente americano e dell’Oceania, prima di approdare in Europa nella primavera del 2026. La tournée toccherà città come Barcellona, Madrid, Londra, Parigi e Berlino, per poi arrivare in Italia a luglio. Le due date milanesi rappresentano una delle ultime tappe europee prima del gran finale a Bruxelles, previsto per il 22 luglio. Il titolo del tour riprende quello di Debí tirar más fotos, il sesto lavoro discografico da solista del rapper portoricano Bad Bunny, distribuito il 5 gennaio 2025 tramite la casa discografica Rimas Entertainment. Approfondimento Il look di Bad Bunny al Met Gala rende omaggio alle radici portoricane

I dettagli sui biglietti e sulle esperienze disponibili Le informazioni ufficiali sui prezzi dei biglietti sono state rese note dalla piattaforma MyLiveNation. I tagliandi saranno acquistabili anche attraverso i circuiti Ticketmaster, Ticketone e VivaTicket a partire da mezzogiorno di giovedì 9 maggio.

Per accedere all’area Gold Circle, che garantisce una visuale privilegiata sotto al palco ma senza benefit aggiuntivi, il prezzo è fissato a 136,45 euro, al netto delle commissioni. Chi preferisce vivere l’evento senza particolari extra può optare per il Posto Unico, il cui costo è pari a 90,45 euro, commissioni escluse. Esiste anche l'opzione per i fan più appassionati che desiderano un'esperienza esclusiva: “Ultimate Bad Bunny Vip Lounge Experience”. Questa proposta, dal prezzo di 536,45 euro, comprende l’accesso a una pedana Vip, aperitivi prima del concerto, due drink, un articolo di merchandising riservato solo agli acquirenti di questo pacchetto, un pass ricordo con cordino, oltre alla possibilità di accedere all’area Gold Circle. Un’altra possibilità è rappresentata dal pacchetto "Premium Early Entry", il cui costo è di 341,45 euro. Questo consente di entrare in anticipo rispetto al pubblico generale nell’area Gold Circle, con la libertà di posizionarsi in prima fila. Il pacchetto include anche un gadget esclusivo, un pass commemorativo, un braccialetto per l’ingresso prioritario e assistenza da parte di personale dedicato sul posto. Tuttavia, non è prevista una zona riservata specifica per i possessori di questo pacchetto all’interno del Gold Circle. Approfondimento Bad Bunny, il tour mondiale farà tappa anche a Milano