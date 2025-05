Sul red carpet del Met Gala 2025 , Bad Bunny ha indossato un cappello. Non era un semplice copricapo, bensì una versione moderna dello java, il tradizionale cappello della classe operaia rurale di Porto Rico. In particolare, gli jíbari, i campesini poveri dell’entroterra montuoso dell’isola, lo indossano per proteggersi dal sole. La figura, che risulta centrale nell’ultimo album del cantante, Debí Tirar Más Fotos , una vera e propria esplorazione delle radici dell’identità portoricana, è simbolo di orgoglio nazionale e di umile dignità.

DAL DANDISMO NERO ALLA CULTURA CARAIBICA

Il Met Gala 2025, l’evento che ha unito arte e moda al Metropolitan Museum of Art di New York e che ha segnato l’inizio della mostra del Costume Institute, è stato dedicato al dandismo nero. La mostra, intitolata Superfine: Tailoring Black Style, è tratta dal libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity di Monica L. Miller, che analizza il percorso culturale e sociale seguito dagli uomini neri che hanno reinterpretato la figura del dandy. Vestire con eleganza è diventato così un atto politico e di resistenza che ha sovvertito stereotipi radicati. Ma se alla fine del XVIII secolo, per affermare la propria identità, i primi dandy neri adottavano lo stile dei ricchi coloni bianchi, ieri sera Bad Bunny, per andare oltre al passato di colonialismo e di schiavitù subito dalle culture caraibiche, ha reinterpretato il look introducendo alcuni elementi delle classi sociali più svantaggiate. L’artista ha creato un contrasto tra l’abito Prada, composto da una giacca cropped a taglio ampio color cioccolato, i guanti di pelle scura con gemme verde smeraldo, una spilla che raffigura il fiore di Maga simbolo di Porto Rico, le tonalità calde, le scarpe bicolori, la borsa da viaggio e la cravatta realizzata con la stessa palma intrecciata del cappello, un omaggio alla tradizione artigiana caraibica.