Met Gala 2025, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

Teyana Taylor, co-presentatrice del red carpet del Met Gala 2025 per Vogue, è una delle prime celebrità a sfilare sulle sulle scalinate del Metropolitan Museum of Art per la grande notte della moda di New York.

L'attrice e cantante ha rubato la scena con uno scenografico look su misura fimato Marc Jacobs e Ruth E.Carter composto da un dress d'ispirazione maschile cn un soprabito a strascico scarlatto plissettato. Ogni dettaglio è incredibile, dal cappello ai gioielli, alle calzature platform. Tutto su misura in linea col dress code "Tailored for You". Voto: 7.5



