Come una profezia che si autoadempie: Anna Wintour indossa un look floreale in piena primavera, una trovata di stile che è “avanguardia pura”, per citare la protagonista de Il diavolo veste Prada, iconico personaggio del grande schermo che si ispirava proprio a lei. La giornalista e presidente del Met Ball ha scelto Loewe, brand del lusso che ha sponsorizzato l'evento. Il suo è un look su misura caratterizzato da un coat dress ricamato a tinte vivaci. Notevoli anche i gioielli in diamanti. Anche la spilla appuntata sul bavero è in tema. Voto: 8

