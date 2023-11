Met Gala 2024, il tema dell'evento sarà "Sleeping Beauties"

Passato, presente e futuro della moda si incontrano nell'esposizione annuale del Costume Institute che per la stagione 2024 si propone di trasportare i visitatori in un universo di bellezza nel quale non mancano gli spunti di riflessione. Stando alle parole di Andrew Bolton , Sleeping Beauties: Reawakening Fashion sarà una mostra rivoluzionaria , concepita per offrire al pubblico una inedita esperienza multisensoriale . Tra i duecentocinquanta pezzi selezionati per l'expo almeno cinquanta sono troppo fragili da essere indossati e saranno al centro di un allestimento per il quale si prevede l'utilizzo di CIG, computer-generated imagery, animazione video, Intelligenza Artificiale, animazione, proiezioni e una speciale esperienza olfattiva studiata con la collaborazione dell'artista norvegese Sissel Tolaas che ha lavorato con la Maison Balenciaga. La visita alle sale museali di New York sarà indimenticabile. Le tecnologie all'avanguardia serviranno per offrire al pubblico le informazioni sul contesto delle creazioni esposte che abbracciano un arco temporale di quattro secoli. Da queste “bellezze dormienti”, risvegliate e riportate alla luce per una stagione, si giungerà al giorno d'oggi e al discorso sulla moda contemporanea, con attenzione a quella orientata alla sostenibilità.

Per il dress code ispirazioni (quasi) illimitate

Tra i pezzi imperdibili della mostra 2024, un abito da ballo in raso di seta del 1877 opera del couturier americano Charles Frederick Worth (che prenderà vita in maniere sorprendenti dalla teca nella quale verrà esposto), un corsetto di età elisabettiana ma anche creazioni di Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Loewe (tra i partner a supporto della serata).

Con queste premesse, l'ispirazione per i look dei selezionatissimi ospiti potrà giungere da ogni parte, dal passato come dal presente e dal futuro. Anche le tre sezioni in cui è articolata la mostra, Terra, Mare e Cielo, potranno essere lo spunto per confezionare abiti da capogiro.

Una cosa è certa: vista la centralità mediatica del Met Gala, ormai riconosciuto come l'evento più importante per chi si occupa di moda e spettacolo, una volta saputo il tema della serata, è già ora di mettersi al lavoro perché sei mesi potrebbero non bastare per ideare (e spesso confezionare) dress così spettacolari da essere considerati delle vere e proprie opere d'arte. Se per stilisti e sarte è ora di rimboccarsi le maniche, per gli appassionati di moda è tempo di sognare e cominciare ad immaginare con che tipo di look si presenteranno i propri beniamini che, intanto, possono solo sperare di ricevere i tanto agognati inviti.