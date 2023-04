15/15 ©IPA/Fotogramma

Molti osservatori si aspettano di veder arrivare sul tappeto rosso, tra gli ospiti di primo piano, Choupette, il felino di compagnia di Karl Lagerfeld. La gatta, molto celebre negli anni in cui lo stilista era in vita, è stata al centro delle cronache anche dopo la scomparsa del creativo che si è assicurato nelle sue ultime volontà che l'amato animale fosse trattato con grande riguardo per il resto dei suoi anni. In assenza del gatto, qualche ospite certamente si ispirerà ai suoi colori e alla sua naturale eleganza per un outfit singolare e unico