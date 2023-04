8/12 ©Getty

In questo periodo Pharrell Williams si distingue anche per un fortissimo impegno sociale, in particolare a favore delle vittime della violenza razziale. Ha promosso numerosi progetti dedicati all’istruzione di giovani provenienti da famiglie disagiate. La New York University lo ha insignito di una laurea honoris causa nel 2017. Lancia inoltre il festival musicale e culturale Something in the Water sul Virginia Beach Oceanfront