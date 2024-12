The Holdovers - Lezioni di Vita, il film è stasera in prima tv su Sky

Il lungometraggio premiato agli Oscar® 2024 per la Miglior Attrice Protagonista andrà in onda domenica 22 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Arriva in prima TV su Sky il film premiato agli Oscar® 2024 per la Miglior Attrice Protagonista THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA, in onda domenica 22 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Dopo il successo di Sideways - In Viaggio Con Jack, Alexander Payne e Paul Giamatti si ritrovano in THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA, una storia ambientata nel 1970 durante le vacanze invernali in una prestigiosa scuola del New England.

Giamatti veste i panni di Paul Hunham, un professore aggiunto di storia antica – disprezzato in maniera compatta da studenti e corpo docente - che rimane bloccato alla Barton Academy con i ragazzi che non possono tornare a casa per le festività. Si tratta della punizione per aver bocciato uno studente di alto profilo, il cui padre ha da poco finanziato il rinnovamento della palestra scolastica. Grazie a una sorta di miracolo natalizio, che si manifesta grazie al cuore di un padre che cambia i propri programmi - il dinamico gruppo di ragazzi che sarebbe stato sotto la responsabilità di Hunham si riduce rapidamente a uno solo: Angus Tully, interpretato da Dominic Sessa al suo film di debutto. Angus è un ragazzo intelligente ma sta facendo del proprio meglio per gestire le complesse dinamiche famigliari. A rimanere bloccata a scuola c’è anche Mary Lamb, interpretata dalla vincitrice del premio Oscar® 2024 come Miglior Attrice Protagonista Da’Vine Joy Randolph, capo cuoca della scuola, il cui unico figlio Curtis, da poco diplomato a Barton, è stato ucciso in Vietnam. Ancora nel vortice del proprio lutto, Mary decide di rimanere a Barton perché è l’ultimo posto dove è stata al fianco del ragazzo. Lasciato al proprio destino nella scuola vuota, il bizzarro trio vivrà un’esperienza fatta di avventure, sorprese e in conclusione un’inattesa dinamica familiare.