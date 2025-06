Étoile 2 non si farà, la serie Prime sul balletto è stata cancellata

La serie di Amy Sherman-Palladino è stata cancellata nonostante il progetto iniziale di realizzare almeno due stagioni con Prime Video. La creatrice aveva già lanciato la serie "A passo di danza" anch'essa durata una sola stagione

A poco più di un mese e mezzo dal debutto in streaming, Prime Video ha deciso di interrompere la produzione di Étoile, la serie televisiva ambientata nel mondo della danza contemporanea, lanciata sul piccolo schermo ad aprile.

Lo show andato in onda con una prima stagione composta da otto episodi non ha raggiunto le aspettative di Prime Video e di Amazon MGM Studios, che figura tra i produttori. La serie sarà cancellata, come riportato in esclusiva da Deadline, nonostante l'idea inziale di realizzare una prima stagione seguita da una seconda.

Costi elevati e tiepida accoglienza della produzione Il progetto di Amy Sherman-Palladino e suo marito Daniel di fare di Étoile il nuovo titolo di culto per gli appassionati di balletto si è interrotto con la notizia arrivata nei giorni scorsi della cancellazione dello show da parte di Prime Video che pure aveva previsto di trasmettere almeno due stagioni della serie prima di deciderne il destino.

Étoile, che pure aveva incuriosito il pubblico fin dal lancio del trailer ufficiale, non ha raggiunto i risultati sperati, specie sotto il profilo delle visualizzazioni. Il titolo non è riuscito a mantenere una posizione nella Top 10 della classifica serie di Prime Video nella prima settimana dal suo debutto. La chiusura della produzione è stata determinata, secondo la fonte, non solo dalla tiepida accoglienza da parte del pubblico ma anche da una valutazione dei costi complessivi della produzione.

Il racconto del mondo del balletto messo in piedi dalla creatrice di Una mamma per amica si svolge in due città, Parigi e New York, ed implica riprese in edifici storici dal costo elevato. Voce considerevole delle spese anche l'ingaggio di numerosi ballerini professionisti per realizzare le molte sequenze di danza previdte dal copione.