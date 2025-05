La Ruota del Tempo, la quarta stagione non ci sarà

La decisione, che arriva a poco più di un mese dalla pubblicazione dell'episodio finale della stagione numero 3, è il frutto di lunghe discussioni. Alla base della cancellazione vi sono, come spesso accade in questo settore, motivi finanziari

La ruota del tempo non avrà una quarta stagione. La notizia della cancellazione arriva a poco più di un mese di distanza dall'uscita dell'ultimo episodio su Prime Video (la serie è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). E, alla base della scelta, vi sono questioni di natura finanziaria.

Una serie di successo (ma non abbastanza)

La ruota del tempo, adattamento in formato serie tv dei libri di Robert Jordan e Brandon Sanderson, coprodotto da Sony Pictures TV e Amazon MGM Studios, è un dramma fantasy la cui produzione è costata parecchio. Con protagonista Rosamund Pike, ha esordito nel 2021 diventando la première più vista dell'anno su Prime Video e uno dei 5 migliori lanci di serie televisive di tutti i tempi sulla piattaforma.

Dopo tre stagioni, la serie ha continuato ad avere una solida base di fan, pur essendo uscita dalla classifica Nielsen Top 10 Originals dopo le prime tre settimane della terza stagione. Tuttavia, le classifiche Nielsen riflettono il pubblico statunitense. Mentre, le decisioni di rinnovo per lo streaming, si basano sull'andamento dei titoli in tutti il mondo (La ruota del tempo 3 è stata al primo posto su Prime Video in diversi Paesi).