Black Panther, la serie spin-off Marvel non si farà

Lo show televisivo con protagonista l'attrice Danai Gurira è stato accantonato, per il momento, ma l'attrice tornerà in azione nel MCU, ha assicurato il responsabile dei contenuti degli Studios. Il 6 agosto debutterà in streaming la miniserie animata "Eyes of Wakanda"

Okoye tornerà (ma non con uno spin-off dedicato)

La serie televisiva dedicata ad Okoye, il capitano delle Dora Milaje interpretato dall'attrice statunitense Danai Gurira non si farà, lo comunica Marvel per mezzo di Brad Winderbaum che in una video intervista al canale YouTube Pay Or Wait (riportata in basso) ha aggiunto dettagli sul progetto dello spin-off di Black Panther di cui si parla dal 2021.

"Adoro Okoye", ha detto Winderbaum, che ha aggiunto: "Penso che i fan di Okoye saranno emozionati di vederla tornare. Ma non credo che avverrà in uno show televisivo".

Niente serie dedicata, dunque, per Gurira, attrice che ha già recitato in quattro titoli Marvel, Black Panther e il suo sequel, Avengers: Infinity War e Avergers: Endgame, oltre ad aver prestato la voce per la serie animata What If...? .

L'attrice aveva confermato l'esistenza di un progetto in alcune interviste qualche anno fa ma ora tutto sembra sfumato.

Winderbaum però ha aperto a nuove possibilità di cui non ha voluto fornire dettagli. "Non posso dire dove o quando, ma penso che ci sia molto da aspettarsi", ha concluso.

Intanto i fan delle avventure dei wakandiani avranno a disposizione nuove storie sui guerrieri del MCU la prossima estate.

Il 6 agosto debutterà in streaming Eyes of Wakanda, miniserie animata creata da Todd Harris incentrata sulle imprese dei guerrieri Hatut Zaraze impegnati in avvincenti missioni per il recupero di artefatti in vibranio in giro per il mondo.

I quattro episodi della miniserie, una storia in continuità con l'universo di Black Panther, sanciranno l'ingresso del MCU nella Fase 6.