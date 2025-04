Jonas Brothers, il video di Love Me to Heaven

I fratelli Joe, Nick e Kevin Jonas hanno recentemente annunciato il tour Living the Dream per celebrare il loro ventesimo anniversario, mentre l’8 agosto pubblicheranno il settimo album Greetings From Your Hometown, che contiene proprio il brano

In uno studio di registrazione a New York, i Jonas Brothers scrivono e registrano la loro più recente canzone d’amore, Love Me to Heaven. Il video visual delle session di Nick, Kevin e Joe Jonas , diretto da Anthony Mandler, è il “video 1 di 2” che accompagna il brano, come ha rivelato su Instagram la stessa band.

IL TOUR PER I 20 ANNI E UN NUOVO ALBUM

I Jonas Brothers hanno recentemente annunciato il tour Living the Dream per celebrare negli Stati Uniti il loro ventesimo anniversario. L’8 agosto la band pubblicherà inoltre il settimo album Greetings From Your Hometown, che contiene proprio il brano Love Me to Heaven. Entro l’anno il gruppo intende anche pubblicare un album dal vivo, mentre a fine maggio Joe Jonas farà uscire l’LP solista Music for People Who Believe in Love.