In concomitanza con l'evento JonasCon, Disney ha annunciato che i Jonas Brothers registreranno una nuova canzone a per celebrare il 70° anniversario di Disneyland.

Una dichiarazione di Disney Parks indica che la canzone, intitolata Celebrate Happy, potrà essere ascoltata "in varie esperienze di intrattenimento" come parte dei festeggiamenti per l'anniversario del parco, che cominceranno il 16 maggio 2025 e dureranno fino all'estate 2026. Celebrate Happy sarà disponibile per lo streaming a partire dal 13 maggio.

Il rapporto tra Disney e i Jonas Brothers

Quello tra Disney e i Jonas Brothers è un rapporto che dura da anni.

Il loro primo album è stato pubblicato dalla Hollywood Records (di proprietà di Disney) e, il trio, ha guadagnato popolarità grazie alle apparizioni su Disney Channel. I Jonas Brothers hanno recitato nel film originale del 2008 Camp Rock e nel suo sequel, Camp Rock 2: The Final Jam. Inoltre, su Disney Channel è andata in onda per due stagione Jonas, serie tv a loro dedicata.