Jonas Brothers, in arrivo una commedia natalizia su Disney+

I Jonas Brothers reciteranno per Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) in una commedia natalizia, intitolata provvisoriamente Jonas Brothers Christmas Movie e attesa nella stagione delle Feste 2025. Secondo la sinossi, nel film Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas “affrontano una serie di ostacoli crescenti mentre lottano per arrivare da Londra a New York in tempo per trascorrere il Natale con le loro famiglie”. La regista premio Oscar Jessica Yu (Quiz Lady e This Is Us) dirigerà la pellicola e sarà affiancata nella realizzazione dagli autori e produttori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. Gli stessi Jonas Brothers saranno, insieme ad altri, produttori. Il candidato ai Grammy Awards Justin Tranter sarà invece il produttore musicale esecutivo e scriverà le canzoni originali per il progetto.