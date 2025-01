Joker: Folie à Deux, Lady Gaga risponde alle critiche sul film

In un'intervista a Elle, la popstar ha affrontato con serenità le stroncature: “Penso che per essere un artista tu debba essere disposto a far sì che alla gente a volte non piaccia"

“A volte alle persone semplicemente non piacciono certe cose”. In un’intervista a Elle, Lady Gaga ha risposto per la prima volta alle critiche sul film Joker: Folie à Deux, dove ha recitato a Gotham City al fianco di Joaquin Phoenix nel ruolo di Lee Quinzel, la celebre Harley Quinn. Il primo episodio della saga aveva incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino e aveva ottenuto 11 nomination alla 92ª edizione dei premi Oscar, dove aveva vinto tra gli altri i riconoscimenti per la Miglior colonna sonora originale a Hildur Guðnadóttir e per il Miglior attore protagonista a Phoenix. Il secondo episodio, invece, ha ricevuto una fredda accoglienza dalla critica. Lady Gaga ha ora espresso il proprio pensiero sulla paura del fallimento: “È così semplice. E penso che per essere un artista tu debba essere disposto a far sì che alla gente a volte non piaccia. E vai avanti anche se qualcosa non è andato nel modo in cui volevi”.