Razzie Awards 2025, tutte le nomination I Sky TG24

Introduzione

Joker: Folie à Deux è stato il film più candidato ai Razzie Awards 2025, conosciuti anche come Golden Raspberry Awards che quest'anno sono giunti alla 45esima edizione.

I riconoscimenti ai peggiori titoli della stagione e ai protagonisti che si sono distinti per le loro performance poco memorabili saranno assegnati il 1°marzo, come da tradizione, poco prima della notte degli Oscar - in programma il 3 marzo.

Il sequel di Joker non è l'unico titolo a figurare in più categorie. Tra i film meno apprezzati dell'anno spiccano anche Madame Web, Megalopolis e Borderlands.

Ecco tutte le nomination nel dettaglio.