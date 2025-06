La forza di una donna, di cosa parla la nuova serie turca

La forza di una donna è l'adattamento turco della serie televisiva giapponese Woman, trasmessa per la prima volta nel 2013.

Il thriller con sfumature sentimentali girato a Istanbul è diventato una serie di tre stagioni composte da 81 puntate che, in Italia, saranno divise e mandate in onda in base alle esigenze di programmazione di Canale 5 che, al momento, la trasmetterà quotidianamente, subito dopo Tradimento, nella fascia oraria pomeridiana occupata normalmente da Uomini e Donne, in pausa estiva fino al prossimo autunno.

La forza di una donna è stato venduto in molti paesi - in Europa, anche in Spagna e Francia. Nel 2018, ai Tokyo Drama Awards, ha vinto un Premio Speciale.