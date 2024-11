Vahide Perçin, che ha dato il volto all'amatissima Hünkar Yaman di "Terra Amara", interpreta qui un personaggio contemporaneo, una professionista forte e determinata, che però, come il suo personaggio precedente, è anche una donna con un passato pieno di segreti pronti a sconvolgere la sua vita e quella di chi la circonda



Da domenica 1°dicembre Canale 5 propone in prima serata Tradimento, la serie televisiva drammatica che è andata in onda in Turchia dal 2022 allo scorso giugno, ora disponibile anche per l'Italia.

Lo show, che vede come protagonista l'attrice di Terra Amara Vahide Perçin è il nuovo appuntamento della domenica in prima serata della rete in chiaro, i cui titoli sono trasmessi in streaming anche dalla piattaforma Mediaset Infinity.

Perçin qui è Güzide Özgüder, una giudice determinata e molto rispettata con una storia personale e un passato zeppi di segreti in grado di mettere a rischio i valori in cui crede.

Ecco cosa bisogna sapere del titolo, a partire dai dettagli della trama e del cast.





Perçin, una donna forte come Hünkar di Terra Amara Tradimento, che in Turchia è andata in onda per due stagioni divise in 71 episodi (in Italia in numero di puntate potrebbe variare in base alle esigenze della rete), è il nuovo titolo chiamato ad attirare l'attenzione degli spettatori della prima serata di Canale 5, spazio televisivo occupato nell'ultima stagione da La rosa della vendetta, serial con Murat Ünalmış, un altro dei protagonisti del successo di pubblico Terra amara.

Perçin, che lo ha girato al termine delle riprese della popolarissima soap opera al cui successo internazionale ha contribuito lei stessa, anche qui è una donna forte, dalle cui azioni dipendono i destini di parecchie persone.

Abituata a prendere in maniera risoluta tutte le decisioni, sia nell'ambito professionale, dove è una stimata giudice della famiglia, che a casa, dove è moglie (di Tarik, l'attore Mustafa Ugurlu) e madre di due figli (la giovane Oylum e l'ingegnere Ozan, interpretati rispettivamente daFeyza Sevil Güngör e Yusuf Çim), diventa protagonista di un incontro inaspettato che sconvolgerà tutti gli equilibri della sua vita rigorosa e che riporterà a galla i segreti di una vita costruita su bugie e inganni.

Nel cast anche Ilayda Çevik (Betül in Terra Amara)

Tradimento è una serie televisiva la cui trama ruota attorno a una serie di complessi drammi familiari. Nella storia, dunque, le relazioni tra i personaggi e le complesse vicende sentimentali di cui sono protagonisti hanno un posto di primo piano.

Scritta da Yoldoz Tunç e diretta da Murat Saraçoğlu, Tradimento, una produzione realizzata da Tims&B Productions, è stata girata a Istanbul, nel distretto di Besiktas e nel quartiere di Galata, scenari che saranno familiari al pubblico di appassionati di serie televisive turche che da diverse stagioni spopolano sul piccolo schermo anche in Italia – basti pensare al successo recente di Endless Love, della stessa Terra Amara che è stata trasmessa in prima visione italiana fino allo scorso giugno, o anche a Cherry Season.

Dagli show già trasmessi e più amati dal pubblico provengono anche alcuni volti del cast di Tradimento.

Nel nuovo show ritroveremo Ilayda Çevik, già Betül Arcan in Terra Amara, e Aras Aydin, Emre Yiğit di Cherry Season, e Özlem Tokaslan, Mevkibe Aydin di DayDreamer - Le ali del sogno, uno dei titoli che hanno alimentato il successo internazionale di Can Yaman.