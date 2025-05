Nameless, arrivano Armin van Buuren, Martin Garrix e The Chainsmoker

Tre giorni e quattro palchi. L'appuntamento è dal 31 maggio al 2 giugno. Sono attese 100mila persone da tutto il mondo per il Festival italiano di afflato più internazionale. Siamo stati in anteprima a vedere come sta nascendo questo villaggio della musica

Una girandola di palchi per l’ultima volta a La Poncia, l'area di 400 mila metri quadrati che ospita il Nameless Festival dal 2022: sono il Main Stage, la Fructis Arena, la Nameless Tent Molinari e il Red Bull Energy Zone. Dal 31 maggio al 2 giusto questo angolo di terre manzoniane (anche se il Resegone sarà più vicino nel 2026 quando cambierà la location) diventerà una piccola ma grande capitale della musica. Vederla in fase di allestimento, con le Prealpi da una parte e l'odore della pianura dall'altra è stato emozionante. A definire la linea e il genere sono proprio i quattro palchi che proprio in queste ore stanno prendendo forma: tolto il main stage , che è per gli headliner e alcuni altri ospiti, il Nameless Tent by Molinari è dedicato alla musica dance ed elettronica; la Fructis Arena ospiterà il meglio del presente e futuro del rap, del pop e del rock; il Red Bull Energy Zone ha un ruolo più mirato, infatti accoglierà Reebs, Gorgon City, Eliza Rose, TSHA, Shermanology, Rio Tashan e i vincitori del Nameless Contest Dave Delly e Stephen Grey. Sarà il commiato del Nameless dai comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, un addio abbastanza consensuale ma pur sempre un addio che nel 2026 porterà questa festa bella e colorata "Al Bione", a Lecco. Gli organizzatori parlano entusiasti di un ritorno a casa poiché proprio a Lecco questo Festival nacque nel 2013 e nessuno in quella fase pionieristica avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato un appuntamento di caratura internazionale. Al trasloco corrisponde un raddoppio in quanto l’edizione 2026 avrà un prologo invernale sabato 14 e domenica 15 febbraio col Nameless Festival Winter Edition che avrà come residenza Barzio , località della Valsassina che è stata scenario del Festival dal 2015 al 2019. In poco più di dieci anni il Nameless è cresciuto tantissimo passando da una media di 9 mila spettatori a 100 mila provenienti da tutta Europa e anche da Oltreoceano. A conferma che è il solo Festival italiano di respiro internazionale c'è un dato ben preciso: il 93% degli spettatori del 2024 si è detto pronta ad acquistare i biglietti per il 2025 senza conoscere il cast.

IL PROGRAMMA DEL NAMELESS FESTIVAL 2025

SABATO 31 MAGGIO

Il Main Stage, il palco principale del Festival, ospiterà Armin van Buuren, Oliver Heldens, Tchami, Tommy Cash, nimino, EDMMARO, Conrad Taylor e Vittilucchi.

Il Nameless Tent by Molinari, dedicato interamente alla musica dance ed elettronica, vedrà esibirsi Dirtyphonics, Sullivan King, MUST DIE!, INFEKT, Nimda, Gentlemens Club, CRIPTA, Yetti e il vincitore del Nameless Contest Jack Raw. La Fructis Arena, in cui salirà il meglio del presente e futuro del rap, pop e rock, sarà invece il palco di Artie 5ive, Niky Savage, Faneto, Tony2Milli, Melons, Promessa, Marte, DANTE, SKT, Westcross, sir prodige, Kay e CAMAIANI. Il Red Bull Energy Zone, infine, ospiterà le performance di Reebs, Gorgon City, Eliza Rose, TSHA, Shermanology, Rio Tashan e i vincitori del Nameless Contest Dave Delly e Stephen Grey.

DOMENICA 1 GIUGNO

Il dì di festa sarà invece il turno, sul Main Stage, di Martin Garrix, Don Diablo, Malaa, Jaden Bojsen, Merk & Kremont, Juicy M, Rudeejay e Vittilucchi.

Le performance di Mother Inc, Subfocus, Dimension, Flowdan, Friction, SOTA, Delta Heavy, Charlie Tee,Trip Brothaz e FRNZ, vincitore del Nameless Contest, faranno invece scatenare il pubblico del Nameless Tent by Molinari. La Fructis Arena ospiterà le incredibili esibizioni di Kid Yugi, RRARI DAL TACCO, Astro, Bello Figo, Sillyelly, Gheba, Lorenzza, Sally Cruz, Jacopo Sol, Vins, Welo, Stunt Pilots, Angie ed Epoque. Sul Red Bull Energy Zone si spazio invece agli artisti di Less Names, il nuovo format che prevede due semplici regole: no phone policy e secret line up.

LUNEDì 2 GIUGNO

Degna conclusione del Festival la daranno le performance di The Chainsmokers, BUNT., Mr Belt & Wezol, Interplanetary Criminal, gladde paling e Albert Marzinotto sul Main Stage. Sul Nameless Tent by Molinari si esibiranno invece Luca Agnelli, Stella Bossi, ZAPRAVKA, AND, T78, Odymel, Olive Anguz, Padma San e il vincitore del Nameless Contest Rodia. La Fructis Arena vedrà scatenarsi Nerissima Serpe + Papa V, Glocky, Low-Red, Nabi, Sayf, 22simba, Latrelle, Kres, Datkid, Suspect CB, Karakaz, DBZ, Joseph e DOBRO. Ospiti del Red Bull Enerzy Zone saranno Dirty Channels, David Morales, Dave Lee, The Illustrious Black, Natasha Diggs, Minna, Vittilucchi e AQUAFREDDA, vincitore del Nameless Contest.