La rosa della vendetta, cosa sapere sulla serie tv turca

Dopo due anni e oltre seicentocinquanta episodi, Terra Amara chiude i battenti (FOTO). Ma non lo fanno certo le serie turche. Dal 7 giugno e fino al 30 agosto, andrà infatti in onda su Canale 5 La rosa della vendetta, nuovo sceneggiato che - un po' di Terra Amara - lo contiene. Il protagonista è infatti Murat Unalmis, il Demir dell'amatissima soap.

La rosa della vendetta, la trama

Ne La rosa della vendetta, Murat Unalmis è Gulcemal, uomo dal passato oscuro. Quando era solo un bambino, la madre abbandonò lui, la sorella e il marito per fuggire con l'amante. Il padre non resse quel dolore, e si suicidò. Lui invece lo trasformò in rabbia, arrivando ad uccidere l'amante della mamma. E non importa, se ora Gulcemal è ricco, potente e ha tutto ciò che vuole: quel trauma continua a condizionare la sua vita. Tanto da riportarlo a Bursa, in cerca della madre. Ma che fine ha fatto, la donna? Cosa attende Gulcemal, e chi è la misteriosa Deva (Melis Sezen, la Deren di Come sorelle) che sembra capace di scombinare ogni suo piano?

Tutto questo è al centro della trama di La rosa della vendetta, serie andata in onda in Turchia dal 6 aprile al 13 luglio 2023. Anche in Italia le puntate saranno tredici, da 130 minuti l'una.