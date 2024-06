Terra Amara, cosa succederà nell'ultima puntata della serie turca

1/15 ©Webphoto

Con un appuntamento speciale in prima serata, sabato 8 giugno, si chiude su Canale 5 il lungo capitolo di Terra Amara, la serie turca drammatica, trasmessa in oltre cinquanta paesi e che, anche in Italia ha coinvolto milioni di spettatori con le sue vicende appassionate, thriller e sentimentali. Lo show, che in Turchia è stato trasmesso dal 2018 al 2022, termina anche nel nostro Paese, a due anni dalla messa in onda della prima puntata. L'ultimo episodio non sarà privo di colpi di scena per che Züleyha (l'attrice Hilal Altınbilek, nella foto) e compagni

16 serie da vedere in streaming a giugno, da House of the Dragon a Bridgerton