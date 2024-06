Isola dei Famosi, il vincitore è Aras Senol

Primo classificato Aras Senol, medaglia d’argento per Samuel Peron, terzo posto per Edoardo Stoppa

ISOLA DEI FAMOSI, ARAS SENOL VINCE IL REALITY-SHOW

Mercoledì 5 giugno Vladimir Luxuria ha condotto la finale dell’Isola dei Famosi 2024, in Honduras l’inviata Elenoire Casalegno e in studio gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La conduttrice (FOTO) ha aperto la serata sfilando sulle note del brano Circle of Life.

Il primo televoto della serata ha condannato all’eliminazione Edoardo Franco, votato dal 33% del pubblico a casa contro il 67% ottenuto da Aras Senol. Il secondo ballottaggio ha contrapposto Samuel Peron ad Artur Dainese, quest’ultimo eliminato dai telespettatori.