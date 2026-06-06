Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio

Dal 16 al 20 febbraio si svolgerà il Festival di Sanremo 2027. Le date sono state annunciate con un post pubblicato sui social da Stefano De Martino, segnando l’avvio ufficiale della nuova fase organizzativa della kermesse. La macchina del Festival è già operativa e il lavoro di preparazione procede insieme alla direzione dell’Intrattenimento Prime Time.