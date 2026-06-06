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Sanremo, Stefano De Martino annuncia le date Festival: dal 16 al 20 febbraio

Musica
©Getty

Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio

Dal 16 al 20 febbraio si svolgerà il Festival di Sanremo 2027. Le date sono state annunciate con un post pubblicato sui social da Stefano De Martino, segnando l’avvio ufficiale della nuova fase organizzativa della kermesse. La macchina del Festival è già operativa e il lavoro di preparazione procede insieme alla direzione dell’Intrattenimento Prime Time.

Il post sulle note di "vita spericolata"

Nel messaggio diffuso online, accompagnato dal sottofondo di Vita spericolata (brano del 1983) di Vasco Rossi, sono state confermate le cinque serate della manifestazione. De Martino, insieme ai vertici Rai, è già al lavoro sulla costruzione del nuovo assetto produttivo e sulle linee guida della prossima edizione del Festival della canzone italiana.

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